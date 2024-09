Georgina Rodriguez w osobliwej stylizacji melduje się w Wenecji. Ukochana piłkarza postawiła na kabaretki i... majtki (ZDJĘCIA)

Festiwal Filmowy w Wenecji oficjalnie rozpoczął się w minioną środę. Od tego momentu w sieci co rusz pojawiają się zdjęcia gwiazd, które zjechały się do włoskiego miasteczka na jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń branżowych. Oczywiście na imprezie pojawiają się nie tylko osoby związane ze światem kina. Tych drugich również jest sporo.

Znamienitych przedstawicieli świata show-biznesu można spotkać nie tylko na różnych wydarzeniach towarzyszących prestiżowej imprezie, ale również na lotnisku. To właśnie tam paparazzo we wtorkowy poranek "przyuważyli" ukochaną Cristiano Ronaldo. Warto wspomnieć, że Georgina Rodriguez oraz piłkarz dopiero co ładowali baterie na południu Francji, wypoczywając na luksusowym jachcie. Wygląda jednak na to, że celebrytkę już wzywają ścianki i czerwone dywany, których w trakcie Festiwalu Filmowego nie brakuje, stąd jej przylot do Wenecji.