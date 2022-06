Gerard Pique POCAŁOWAŁ KLAMKĘ, próbując dostać się do mieszkania Shakiry? "Wygląda na to, że ODEBRAŁA mu KLUCZE"

wrwrw 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Tak to jest, jak się wpaja młodym ludziom, że kopacze to jacyś nadludzie. Otóż to są ludzie gorzej niż przeciętni, często z brakami w elementarnym wykształceniu (nie chodzi mi tylko o edukację, ale ogólnie wiedzę, w tym wiedzę życiową). Dodatkowo mocno rozpuszczeni kasą i zachwytami. Czy to na poziomie polskiej 2. ligi, czy na poziomie Ligi Mistrzów. To jest ten sam mianownik. Porządny i mający olej w głowie piłkarz to wyjątek. A pisanie, że "Wydawało się, że tworzą razem związek idealny" - naprawdę ludzie. Który związek dwojga ludzi jest idealny?! To są zawsze kompromisy. Niektórzy natomiast tych kompromisów nie mogą zaakceptować. I niektórym wtedy pomagają 20-letnie hostessy.