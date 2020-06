Glorianka WYSZŁA z odwyku! "Jestem bardzo dumna z tego, co dokonałam w ten rok"

Gloriankę można kojarzyć głównie za sprawą przyjaźni z Martą Linkiewicz , która zdobyła popularność, gdy opublikowała w sieci nagranie, na którym przyznaje się do uprawiania seksu z raperami po ich koncercie . Wideo w mgnieniu oka stało się hitem internetu, co zachęciło Linkiewicz do pokazywania swojego imprezowego życia, którego Glorianka była ważną częścią. Dziewczyny często chwaliły się zakrapianymi alkoholem eskapadami , zasilając szeregi polskich patoinfluencerów.

Przyjaźń dziewczyn przeżywała wiele wzlotów i upadków, ale ostatecznie Glorianka postanowiła odciąć się koleżanki . Przemyślała też swoje zachowanie i doszła do wniosku, że jest uzależniona od alkoholu i narkotyków , co skłoniło ją do walki o zdrowie psychiczne i fizyczne.

Powiem wam, że jestem tak podekscytowana... Trochę stresu jest we mnie, ale cieszę się. Nie mogę w to uwierzyć. Chyba do mnie nie dochodzi, że to już dziś - powiedziała. Jestem już po kadrze i nie potrafię tego w słowach powiedzieć. Bardzo jestem wdzięczna temu miejscu i to, co tutaj zrobiłam, na pewno zapamiętam do końca mojego życia. Będę tęsknić, ale na pewno będę odwiedzać.