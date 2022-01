Goście "Pytania na śniadanie" przekazem na bluzach SUBTELNIE nawiązują do afery Pegasusa (FOTO)

Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości prasa nieustannie rozpisuje się o kolejnych wzbudzających skrajne emocje działaniach partii. W grudniu jednym z najgłośniejszych tematów była przyjęta przez Sejm ustawa "lex TVN", co wywołało masowe ogólnopolskie protesty.

Nie była to jednak jedyna głośna afera tego miesiąca. Pod koniec 2021 roku Polacy ponownie usłyszeli o inwigilacyjnym oprogramowaniu Pegasus, o którym z niepokojem mówiło się już dwa lata temu. Agencja Associated Press poinformowała, że za pomocą Pegasusa monitorowane były telefony prokurator Ewy Wrzosek, Romana Giertycha oraz Krzysztofa Brejzy.

Jarosław Kaczyński na łamach magazynu "Sieci" otwarcie przyznał, że rząd posiadał inwigilacyjne oprogramowanie. Polityk oznajmił, że jest "to program, po który sięgają służby zwalczające przestępczość i korupcję w wielu krajach", a "opowieści opozycji o użyciu Pegasusa w celach politycznych to całkowite bzdury". Sprawa jednak nie ucichła.

Jak się okazuje, nadruki na bluzach rowerzystów sprytnie reprezentują nazwę inwigilacyjnego narzędzia - obrazek pegaza na piersi Szalatego oraz litery U.S . na przodzie ubrania Pociech.

Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, kolarz na kilka godzin przed emisją śniadaniówki opublikował na swoim facebookowym profilu skrót SHA1 prowadzący do następującego wpisu:

Warszawa, 9 stycznia 2022. Od dłuższego czasu PiS, rząd oraz funkcjonariusze TVP nie chcieli poruszyć tematu Pegasusa w reżimowych mediach. Więc postanowiliśmy go tam przemycić w ramach obywatelskiego protestu, na sobie. Ten tekst piszemy w niedzielę 9 stycznia, aby nikt nie twierdził po publikacji materiału, że przesłanie płynące z naszych bluz to przypadek. Protestujcie przy każdej okazji, do skutku! - czytamy w notce.