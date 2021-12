Andrzej Duda ZAWETOWAŁ "lex TVN"! "ZAMYKAM TEN TEMAT"

Decyzja została podjęta. Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją - powiedział Andrzej Duda. Dodał, że jako prezydent podziela opinię, iż ograniczenia powinny być w Polsce wprowadzone, ale na przyszłość, dla tych, którzy po ich wprowadzeniu zdecydują się na inwestowanie w kraju.

W czasie świątecznym ludzie podchodzili do mnie, chcieli porozmawiać. Pałac Prezydencki zawsze jest otwarty na rozmowę. Dziękuję, że państwo macie odwagę, by podejść do mnie i porozmawiać o sprawach ważnych. To dla mnie istotne, by usłyszeć prawdziwy głos rodaków - mówił.