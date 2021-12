Gwiazdy i politycy protestują przeciwko "LEX TVN": Donald Tusk, Monika Olejnik, Martyna Wojciechowska (ZDJĘCIA)

Opinia publiczna wciąż nie może się otrząsnąć po tym, jak w ostatni piątek Sejm głosami PiS-u gwałtownie przegłosował odrzuconą wcześniej przez Senat ustawę, którą zwykło się już nazywać "lex TVN". Na jej mocy partia rządząca chce zmusić amerykańską grupę Discovery do odprzedania swoich udziałów w grupie TVN. Grozi to nie tylko ograniczeniem dostępu Polaków do wolnych mediów, ale też chociażby zniechęceniem zagranicznych inwestorów do prowadzenia biznesów w naszym kraju.