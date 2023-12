Grażyna Torbicka WRACA do TVP?! Media donoszą: "Bardzo jest tym PODEKSCYTOWANA"

W 2016 roku, po 22 latach "Kocham Kino" przestało być jednak nadawane. Dziennikarka mimo tego wciąż dzieliła się swoją wiedzą i pasją do kina m.in. w audycjach radiowych, a teraz na horyzoncie pojawiły się sensacyjnie doniesienia, jakoby jej kultowy cykl miał powrócić. Po ostatnich zmianach władzy pojawiają się nieustanne spekulacje o nowych twarzach i wielkich powrotach do Telewizji Polskiej. Czyżby Grażyna Torbicka, która przed laty była jedną z największych gwiazd TVP, również wróciła do pracy na Woronicza?