Grażyna Torbicka z rozwagą o aferze z Janem Pawłem II: "To nie jest rozmowa na trzy sekundy..."

Grażyna Torbicka rozważnie wymija pytanie o Jana Pawła II

To nie jest odpowiedź na 3 sekundy. To jest bardzo poważny temat. Temat, który na pewno musi być wyjaśniony, ale jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że historyczna rola Jana Pawła II dla Polski jest bezsprzeczna. Właściwie trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jak potoczyłaby się ta współczesna historia Polski, czy nastąpiłby taki przełom, jaki nastąpił w związku z faktem, że Jan Paweł II został papieżem i przyjechał do Polski jako papież. Czy to wszystko, co później się wydarzyło, miałoby miejsce, czy my mielibyśmy taką siłę.