Grażyna Wolszczak nie liczy na emeryturę z ZUS-u i sama odkłada: "Nie będę płakała w mediach, ale nie każdy jest TAKI ZARADNY"

Grażyna to twarda babka. Bardzo ja podziwiam, przeszła niespodziewana smierć męża. Jest zaradna, samodzielna i niezależna. Z sentymentem wracam do jej filmu z Delągiem „ja wam pokaże” mimo ze jest trochę tandetny to jest to jakaś cześć mojego życia bo była na nim z mama w kinie 😉 bardzo mi się wtedy podobał, moja mama jest w podobnym wieku do niej i tez wtedy „zmieniało” jej się życie. Cudowne czasy to były!