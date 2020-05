Grażyna Wolszczak też z niepokojem myśli o finansach: "Od 10 marca nie zarobiłam ANI ZŁOTÓWKI"

Grażyna Wolszczak została kilka tygodni temu bohaterką nietypowego konfliktu w polskim show biznesie. Wszystko przez przestrzeń w jednym z budynków w centrum Warszawy, w którym do niedawna funkcjonował popularny prywatny Teatr IMKA , należący do Tomasza Karolaka . Aktor oskarżył koleżankę o podjęcie działań zmierzających do "wrogiego przejęcia" budynku i otworzenia w miejscu IMKI swojej własnej sceny. Ostatecznie to Wolszczak dogadała się z zarządcami nieruchomości i jesienią chce otworzyć w miejscu IMKI swój teatr.

Pojawiają się pytania: czy ludzie przyjdą? Jak będzie wyglądał nowy reżim sanitarny? Już wiemy, że od 6 czerwca teatry mogą funkcjonować pod warunkiem, że co drugie miejsce będzie wolne . To dość przerażające i niekomfortowe: zarówno dla widzów, jak i aktorów - mówi w rozmowie z Faktem aktorka, dodając jednocześnie, że nawet rychłe złagodzenie "koronawirusowych obostrzeń" nie gwarantuje, że polska kultura stanie na nogi: Bardzo się boję, ale już nie mam wyjścia. Jestem optymistką, więc liczę na to, że cały nasz wieloletni wysiłek nie pójdzie na marne . Zrobiliśmy bowiem remont, bo przestrzeń była zaniedbana i wymagała dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

Teatr to miejsce społeczne. Ludzie chcą się gromadzić i współodczuwać, razem uczestniczyć w tym wydarzeniu, które nazywa się sztuką. Natomiast jeśli chodzi o biznesową stronę, to jest katastrofa. Jeżeli do państwowych teatrów będzie dopłacać państwo za ten wolny fotel, to jest to możliwe, by teatry się utrzymały, ale co z teatrami prywatnymi? Jeżeli będą traktowane tak samo, jak państwowe, to dobrze, ale jeśli nie, to ekonomicznie to się nie skleja. Żeby to się wszystko spięło i wyszło na zero, to zapełnione musi być około 70% widowni, tak jest w naszym przypadku. A mamy 350 miejsc na widowni... - ubolewa aktorka.