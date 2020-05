Joanna Kurowska też martwi się o pieniądze przez koronawirusa: "Jest KIEPŚCIUTKO! To nie może trwać w nieskończoność"

Zamknięte teatry i kina, a także odwołane nagrania do seriali i programów telewizyjnych sprawiły, że z dnia na dzień zarabiać przestali także celebryci znani z pierwszych stron gazet. O swojej trudnej sytuacji niedawno opowiedziała chociażby znana z Klanu Anna Powierza , która wprost przyznała, że nie dostaje tylu propozycji zawodowych, by spokojnie oszczędzić na trudne czasy . Kiepsko z finansami jest też u Anny Korcz , znanej głównie z serialu Na Wspólnej.

Teraz do grona narzekających publicznie celebrytów dołączyła też Joanna Kurowska . Aktorka przyznała, że, podobnie jak większość kolegów, nie pracuje już od trzech miesięcy . Mimo posiadania pewnych oszczędności, chciałaby jak najszybciej wrócić do pracy:

Jestem bez pracy już trzy miesiące i jestem mocno zaniepokojona tą sytuacją. Jeśli chodzi o budżet domowy, to jest kiepściutko, ja na szczęście byłam dosyć przezorna i jakieś oszczędności z kupki uzbieranej są, ale to nie może trwać w nieskończoność - martwi się w rozmowie z Plejadą. Najgorsze jest to, że słyszymy głosy, że ma być druga fala i powrót zachorowań. Nie wiadomo nawet, czy jak otworzą teatry, to czy ludzie będą mieli pieniądze na bilety, bo dużo ludzi przecież nie pracuje...