Grób Piotra Woźniaka-Staraka w REMONCIE. Tak będzie wyglądać miejsce pochówku producenta (ZDJĘCIA)

Będzie to zapewne miejsce spoczynku wszystkich najbliższych mu osób .niemam nic do tego czy to jest duzy czy maly grobowiec ,jeśli są pieniądze to czemu nie ?Zawsze tak było ze ludzie bogaci się wyróżniali i warto się z tym pogodzić by tak nie bolało,a widać po komentarzach ze nie których bardzo boli.Jest to również oddany wielki hołd i myśle ze będzie miejscem ciszy i próby połączenia się myślami