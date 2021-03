Zapadł wyrok w sprawie grobu Piotra Woźniaka-Staraka!

Bbdnd 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

A wg nie powinni sie takich tematow tykac, powinna byc na przyszlosc ustalona jasna zasada by unikac w razie czego ekshumacji.. osobiście nie ryzykowałbym, po to sie chowa czlowieka by sie z nim pozegnac..a nie zeby pozniej grzebac i zmieniac miejsce ciala bo rodzinka ma chore potrzeby i wyzej sra niz d*pe ma.. nie podoba mi sie tez to ze sa lepsi i lepsiejsi.. normalny kowalski dostal by grzywne i obowiazek ekshumacji