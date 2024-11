Grzegorz Collins uderza w Michała Probierza i kadrę: "Trzeba umieć przegrać? Aha, a wygrać coś?"

Ostatnie tygodnie z pewnością nie przyniosły nadwiślańskim kibicom piłkarskim powodów do dumy. W ramach Ligii Narodów Biało-Czerwoni zmierzyli się w listopadzie z Portugalią i ze Szkocją. Niestety, oba spotkania zakończyły się porażką polskiej reprezentacji . Kadra prowadzona przez Michała Probierza zajęła ostatnie miejsce w grupie A1, co oznacza bezpośrednią degradację z najwyższej dywizji Ligii Narodów. To pierwszy taki przypadek w historii rozgrywek, gdy polska drużyna będzie występować na niższym szczeblu . Na temat ostatnich potknięć piłkarzy wypowiedział się były prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

Piłkarzy trzeba motywować, wierzyć w nich. Stworzyć taki system i tak ich prowadzić, żeby wyciągnąć z nich to, co najlepsze. Może nie mamy samych graczy światowego formatu, ale razem, jeśli będą dobrze zarządzani - przez Michała lub kogoś innego - mogą zrobić więcej, niż robią w tej chwili (...). Kadra narodowa rzeczywiście zawiodła, ale ja nie widzę, żeby ci, którzy są przy tej reprezentacji, byli bardzo zawiedzeni. Dlaczego więc my mamy być zawiedzeni? Czasami mam wrażenie, że przeżywamy to i martwimy się bardziej od nich - zaznaczył Boniek, cytowany przez PAP.