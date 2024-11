Załamany Maciej Dowbor pomstuje na polskich piłkarzy po meczu ze Szkocją. "Sorry, nawet kibice San Marino mają lepiej"

A Ja nie jestem załamany. Po prostu dostali to co im się od dawna należało. To że tak byli w dywizji A to jakaś kompletna kpina. Podobnie to w jaki to sposób awansowali na ostatnie ME. W przyszłym roku powinni spaść jeszcze niżej. Czy Wy ludzie nie widzicie że Ci nasi grajkowie nie bardzo potrafią grać, oni się po prostu boja piłki, zero techniki. Widać to w jaki nerwowy sposób rozgrywają piłkę, nawet potencjalnie dużo słabsze drużyny potrafią rozgrywać z dużym spokojem. A może jednak jestem załamany a ludźmi którzy wydaja kupe kasy na to żeby kupić bilet, dojechać na mecz i oglądać ten chłam.