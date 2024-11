Dorota Szelągowska i Maciej Dowbor mają "beef". Udostępniła SMS-a od prezentera: "Koniec, k***a i kropka!"

Szelągowska i Dowbor mają "beef". Ona pokazała SMS-a, on "przerobił" jej zdjęcie

No dobra Szelągowska. Enough is enough! Wykreślam cię z grona przyjaciół, blokuję na Insta. Ja rozumiem wszystko i wszelkie obelgi, ale ustalmy raz na zawsze... Helena Dowbor jest podobna do tatusia! Koniec, k***a i kropka!