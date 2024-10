Maciej Dowbor nowym prowadzącym "You Can Dance". Ujawniono, ile zarobi za jeden sezon. KOSMICZNA kwota

Maciej Dowbor w połowie roku zakończył swoją wieloletnią przygodę z Polsatem i przeszedł do konkurencji. Został gospodarzem "Dzień dobry TVN", a wkrótce ma także poprowadzić powracające na antenę legendarne show "You Can Dance", które było hitem w przeszłości. Wybór dziennikarza na prowadzącego nie jest przypadkowy - mówi się, że został namaszczony przez samą dyrektor programową TVN.