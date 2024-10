Ujawniono, kto poprowadzi nowe "You Can Dance". "To osobista decyzja dyrektorki"

Nie da się nie zauważyć, że stacje telewizyjne lubią reaktywować popularne niegdyś programy. Jednym z takich uniwersalnych formatów jest m.in. "You Can Dance". W 2021 roku kultowe show wróciło na ekrany. Program w wersji dla najmłodszych emitowała Telewizja Polska. Doczekaliśmy się aż trzech sezonów.

W środę w mediach pojawiła się informacja o tym, że "You Can Dance" znów powraca. Tym razem, jak za dawnych lat, taneczny format zrealizuje stacja TVN.

Gotowi na taneczną rewolucję? Legendarny program "You Can Dance - Po prostu tańcz!" wraca na antenę TVN! Wiosna przyniesie nowe talenty, pasjonujące rywalizacje i niezwykłe występy, które wstrząsną światem tańca. Kto stanie się idolem publiczności i zdobędzie tytuł najlepszego tancerza - zakomunikowano.

"You Can Dance" powraca. To on poprowadzi program

Fani show z pewnością zastanawiają się, kogo tym razem zobaczymy w jury oraz kto będzie prowadzącym. Oficjalna informacja ma ponoć zostać podana w jednym z najbliższych odcinków "Dzień Dobry TVN". Serwisowi "Świat Gwiazd" udało się jednak wcześniej ustalić, kto poprowadzi nową odsłonę "You Can Dance". Jak się okazuje, zaszczyt ten przypadnie prezenterowi do niedawna związanemu z Polsatem.

Będzie to Maciej Dowbor - dowiadujemy się.

Serwis wskazuje, że obsadzenie ukochanego Joanny Koroniewskiej w tej roli to pomysł samej dyrektorki TVN.

To osobista decyzja dyrektorki Lidii Kazen. Szefostwo uważa, że dzięki ogromnemu doświadczeniu Maćka i jego popularności program jak przed laty będzie flagowym programem TVN. Zwłaszcza w czasach, gdy Polsat ma ich dawny show "Taniec z Gwiazdami". Dyrektorka ceni Macieja za to, że nigdy nie chciał robić kariery na plecach sławnej mamy, tylko idzie własną drogą. Do tego razem z żoną Asią mają duże zasięgi w sieci, co też przekłada się na jego popularność - czytamy.

(...) Maćkowi niczego nie brakuje, jeśli chodzi o jego profesjonalizm. Dzisiaj w śniadaniówce to on ma największe doświadczenie w prowadzeniu programów na żywo - zdradza informator w rozmowie z serwisem.

Dobry wybór?

