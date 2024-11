Piłkarze szybko zwinęli się z hotelu po porażce ze Szkocją. Wpadli do nich kontuzjowany Glik i ukochana Wieteski z markową torebusią

To nie była gra to była porażka piłki kopanej Po co wychodzicie na boisko po co przeprzęż nie jesteście żadnymi bohaterami zwykli podwórkowi kopacze po niedzielnym obiadku Prezes to chyba jakiś honor ma ??? Zawiódł kibiców to złoży chyba rezygnację w trybie natychmiastowym Nieudacznikom dziękujemy