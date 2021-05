Grzegorz Markowski zdradza sekret udanego małżeństwa: "Trzeba CHODZIĆ DO SPOWIEDZI"

Ostatnio wokalista był gościem nowego formatu Moniki Olejnik , Monika Olejnik. Otwarcie. W czasie rozmowy gwiazdor wrócił wspomnieniami do czasów, gdy zaczynał karierę, opowiedział też o szczęśliwym związku, jaki od 50 lat tworzy z żoną Krystyną. Markowski , który nie ukrywa, że jest osobą wierzącą, wyznał, iż jego zdaniem kluczem do udanego związku jest... regularne wyznawanie grzechów.

Trzeba chodzić do spowiedzi. Od czasu do czasu oczyszczasz duszę z tych naszych słabości i ułomności i życie staje się bardziej kolorowe i znośne. Krysia ma duszę artysty, była tancerką, sporo wyjeżdżała, pracowała ponad 20 lat. W pewnym momentach nie widzieliśmy się nawet po 2-3 tygodnie w miesiącu, w związku z czym było zawsze co opowiadać, byliśmy zawsze pełni emocji. Ja myślę, że to kolorowe życie to klucz do sukcesu - podsumował Markowski.