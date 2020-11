Zniesmaczony Grzegorz Markowski odcina się od Funduszu Wsparcia Kultury: "To byłoby niemoralne, te pieniądze NIE SĄ DLA MNIE"

BetiBlue 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ta lista..to lista wstydu nie ukrywam - zszokowała mnie niemiłosiernie...ale chyba najbardziej zasmuciła mnie dotacja dla Pani M. Foremniak ponad 77 tys. zł - za co??? pytam się za co..przecież to bogata kobita jest..kasuje za jeden program Mam talent jak za zboże, do tego reklamy i inne pokaźne wpływy. Pazerność na maxa. I to w tej trudnej sytuacji, w jakiej jest kraj.. Lubię ją..a raczej lubiłam :(( Piotr Polk i jego żona razem zgarnęli taką sumę, większą od niejednej Filharmonii, Opery czy Teatru .. na co ja się pytam oni chcieli te dotacje??.. to jest niemoralne, nieetycznie i obnaża pazerność tych ludzi niestety.