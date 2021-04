Perfect wyruszy w ostatnią trasę BEZ GRZEGORZA MARKOWSKIEGO! Fani zniesmaczeni: "Kompletny brak szacunku"

We wtorek Grzegorz Markowski za pośrednictwem facebookowego profilu swojej córki poinformował, że ze względu na pogarszający się stan zdrowia aktualnie nie jest w stanie koncertować. Tym samym lider Perfectu potwierdził, że nie weźmie udziału w ostatniej trasie koncertowej grupy z okazji 40-lecia jej istnienia - pierwotnie zaplanowanej na połowę lutego.

Głos w sprawie oświadczenia Grzegorza Markowskiego zdążyli już zabrać pozostali przedstawiciele Perfectu. W opublikowanym na Facebooku wpisie członkowie grupy przyznali, że informacja o stanie zdrowia muzyka była dla nich sporym zaskoczeniem. Zapowiedzieli również, że mimo niedyspozycji Markowskiego nie zamierzają odwoływać pożegnalnej trasy Perfectu pod hasłem "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść".

W odpowiedzi na zamieszczone grzecznościowo oświadczenie Grzegorza Markowskiego na profilu córki, zespół Perfect chciałby za pośrednictwem swojej strony przekazać Grzegorzowi Markowskiemu wyrazy współczucia i dołączyć do licznych życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Oświadczenie to jest dla nas o tyle zaskakujące, że nic w ostatnim czasie nie wskazywało na tak nagłe pogorszenie się stanu zdrowia wokalisty. Zespół Perfect zawsze stawał na wysokości zadania, zarówno na scenie jak i poza nią, i takim chciałby w Waszej pamięci pozostać. Dlatego w obliczu oświadczenia Grzegorza Markowskiego, GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA! - czytamy w oświadczeniu grupy.

Muzycy Perfectu zdradzili, że aktualnie pracują nad nową formułą ostatnich pożegnalnych koncertów, podczas których nie zabraknie wyjątkowych muzycznych gości. Podkreślili również, że jeśli Markowski jednak zapragnie wystąpić na scenie, powitają go z otwartymi ramionami.

Bądźcie z nami do końca, Perfect zawsze był z Wami, w komunie, stanie wojennym, w wolnej Polsce, aż do dziś, także w tym trudnym czasie, gdy pandemia dotknęła tak wielu z nas. Apelujemy do Was, niech koncerty GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA, będą naszym wspólnym wyrazem solidarności z ofiarami pandemii. Grzegorz Markowski zawsze był, jest i będzie PERFECT i jeżeli tylko zdecyduje, że jego stan zdrowia pozwoli mu wrócić na scenę, dokończyć rozpoczętą trasę pożegnalną dla Was i zakończyć naszą wspólną przygodę zespołu Perfect razem, to droga na scenę Perfectu stoi dla niego zawsze otworem. Do zobaczenia! - napisali członkowie grupy.

Niestety pomysł trasy bez udziału Grzegorza Markowskiego wyraźnie nie spodobał się wielu fanom legendarnego zespołu.

"Trasa pożegnalna bez Grzegorza, dla Grzegorza... Serio myślicie, że ktoś to kupi? kompletny brak szacunku dla wokalisty i fanów", "Perfect to przede wszystkim Grzegorz Markowski (...) Jak dla mnie słabe posunięcie z Waszej strony. Koncerty powinny być odwołane", "Koncert pożegnalny to cały STARY zespół. Z mojej strony 3 bilety do zwrotu", "Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. Grzesiu wie. I szacun dla niego (...) Bardzo chciałem zobaczyć ostatni koncert Perfectu (...) ale jeśli miałby to być koncert "na pół gwizdka", to nie chce. Nie mówiąc już o jakiś naciąganych wydarzeniach z obcymi wokalistami", "Dziwi mnie w ogóle, że oświadczenie Grzegorza zostało zamieszczone na profilu córki, a nie na stronie zespołu i teraz zespół jest nim zaskoczony. I czy taka formuła dokończenia koncertów była konsultowana z Grzegorzem?", "Mam nadzieję, że będzie możliwość zwrotu biletu? Niestety, ale bez Markowskiego to nie ma sensu" - pisali zniesmaczeni fani pod oświadczeniem grupy.

O stanie Grzegorza Markowskiego opowiedziała ostatnio jego córka, Patrycja Markowska. W rozmowie z RMF FM wokalistka zapewniła, że muzyk czuje się dobrze i nie narzeka na zdrowie. Trasy koncertowej i długie występy są już jednak dla niego zwyczajnie męczące, gdyż nie ma już tylu sił witalnych.

Pewnie chętnie będzie grał znów takie małe koncerty, czyli będzie czerpał z życia już nie chochlą, tylko łyżką - przytoczył jej słowa Marcin Jędrych.

