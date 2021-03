NIEŚLUBNY syn Grzegorza Markowskiego przerywa milczenie na temat relacji z ojcem!

Domi 12 min. temu zgłoś do moderacji 21 4 Odpowiedz

Ludzie, czego wy wymagacie? 15-latek miał się zachować jak mężczyzna? Przecież sam był dzieckiem. Jak niby miał wziąć odpowiedzialność za niemowle? Ani psychicznie ani finansowo w tym wieku nie był w stanie, jedynie dziadkowie mogli tu coś zrobić, a i tak ciężko mówić tu o jakimkolwiek obowiązku... Mógł spróbować nawiązać kontakt jak był starszy, ale z tego co widzę matka dziecka miała do niego żal i nie zgodziła się na to, może i słusznie bo po co dziecku w głowie mieszać, może ułożyła już sobie życie do tego czasu... Tu nie ma dobrego rozwiązania, bo dzieci nie powinny mieć dzieci i tyle, a już wracanie do tego po ponad 50 (!) latach to paranaja