SEKSISTOWSKI komentarz Patrycji Markowskiej w "Top Model": "Mężczyzna za taki tekst byłby ZLINCZOWANY"

Klaudia El Dursi wspomina "Top Model": "Mam ogromną wdzięczność do tego programu"

On ma taki dar. Wychodzi na zdjęciach, jak facet - stwierdziła. Jak się z tobą rozmawia, to adoptowałabym cię bardziej niż bzyknęła... to się wytnie - kokietowała.

Mam wrażenie, że ona tylko udaje taką wyluzowaną, rock&rollową kobietę. A nawet jeśli nie, to uważam, że to trochę słabe, że mężczyzna za taki tekst byłby zlinczowany, a ona po czymś takim jest nazywana równą babką. Pomyślcie, co by było, gdyby Chajzer wyskoczył z takim tekstem, no ludzie by go zniszczyli. O Markowskiej za to przeczytasz po wszystkim, że jest super.