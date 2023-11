Grzegorz Markowskim ma brata BISKUPA! Rodzina nie była zadowolona z jego wyboru: "Gdy babcia zobaczyła mnie w sutannie, wpadła w ROZPACZ"

10_2021 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale w Warszawie póki co rządzi biskup, kardynał N., a nie jego biskup pomocniczy. 2 lata temu będąc już od lat w skrajnym ubóstwie, już w październiku wyliczyłem, że po zapłaceniu rachunków za prąd i gaz w tamtym miesiącu, po kupieniu środków higieny osobistej, jak ostrza do golenia, krem do golenia, szampon - pieniądze skończą mi się dokładnie 24 listopada. Pieniądze na dokupowanie chleba i margaryny, bo z OPS przy skromnych obiadach ze stołówki dodawano jedynie 2 kromeczki chleba dziennie. I tak pomyślałem, a jeśli zasiłek wyjątkowo nie przyjdzie po 20-tym, ale dopiero na początku grudnia (wysłany na koniec listopada), to co zrobię? Produkty sypkie jakieś miałem, ale na kolację nie miałbym nawet margaryny do dodania do ugotowanej kaszy gryczanej. Ze trzy razy wydatki z zasiłku październikowego w pliku w komputerze liczyłem, jak nic wychodziło: 24 listopada i koniec, ani złotówki. Poszedłem więc z podaniem do czołowej instytucji diecezji, w której od dziesięcioleci mieszkam i chodzę do kościoła. Z fakturą za prąd na 110 zł i na gaz, za 42 zł. I zostałem odprawiony, przez księdza dyrektora czy wicedyrektora. "My nawet to podanie weźmiemy, ale z góry mówię, że nic pan nie dostanie". Nie dostałem nawet te 45 zł (42 zł i 3 zł przelew) na gaz, co by mnie ratowało co do chleba i margaryny, a nawet ! serka topionego. I w sumie nie miałem do tego księdza pretensji, bo było dla mnie jasne, że to polecenie biskupa, kardynała N. - "a gonić, jak kto przyjdzie, nie pomagać nawet na drobną skalę". Za 2 tygodnie usłyszałem: ze środków diecezji warszawskiej w Lublinie osiedlono 4 młode kobiety z Etiopii. Zapewne nie kosztem 4500 zł na osobę, i tak 100 razy wyższym niż minimum dla mnie. Tak mi przez te decyzje ekscelencja biskup kardynał N. de facto zakomunikował: "o, widzisz, to są ludzie, a ludziom się pomaga, a ty to nawet nie wiadomo, co jesteś". Po prostu jego wkład w program wymiany ludności białej i katolickiej na "inną". Aha, jakimś cudem 10 zł nadmiarowe okazało się u mnie być ok. 20 listopada wtedy, nie wiem jak, a rzeczywiście zasiłek wyjątkowo się spóźnił, jak nigdy. Jak jakoś wyczułem. A ja jakieś tam pieniądze już mam od iluś miesięcy, gdybym dostał wtedy to 45 zł, teraz bym posłał do C. AW darowiznę na 3 razy tyle. Ale jak tak byłem potraktowany, to oczywiście nie.