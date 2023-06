Grzegorz Markowski został ojcem, gdy miał 15 lat. Co wiadomo o jego nieślubnym synu?

Malgorzata 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Mam syna w tym wieku. Wiem ze gdyby wydarzyla sie taka ciaza, pierwsze co zaproponowalabym to wycieczka do czech. Jesli nie chcieliby tego, i tak dzieciak zostalby przy matce. Chlopal 15letni jako ojciec dziecka, jest na tym samym poziomie co 7latek - tez nie ma zawodu, nikt go nie zatrudni, nie ma swojego mieszkania ani pieniedzy. To dzieci ktore ledwo poszly do LO a wielu z nich same nawet pociagiem nie jachaly ani obiadu nigdy nie ugotowaly. Przepraszam, mają zalozyc rodzine? Zajmowac sie niemowlakiem?