Jacek Kopczyński pozuje z 20-letnim synem. Fani widzą podobieństwo do Patrycji Markowskiej, która NIE JEST jego mamą (FOTO)

Leonka 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 10 Odpowiedz

Bardzo do niej podobny. Jest coś takiego jak zapatrzenie... Jak jednemu z rodziców ktoś się podoba, to dziecko może się do niego urodzić podobne, nawet jak nie łączy ich biologia. Może już wtedy kochał Patrycję? W końcu była znaną gwiazdą, jej wizerunek był wszędzie. Tak samo było z Dimą Koldunem, jego matka była zapatrzona w Dianę i chciała dziecko do niej podobne, no i on urodził się jak sobowtór Diany.