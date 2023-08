Gwiazda "BrzydUli" otrzymała niemoralną i obrzydliwą propozycję od producenta filmowego. "Moje ciało choruje"

wupp 51 min. temu zgłoś do moderacji 35 5 Odpowiedz

Dziękuję za walkę o nas - kobiety. Jestem projektantką mam duże osiągnięcia (nie żadne fashion, tylko w kierunku Engineering) przez co ja przeszłam, ile zdjęć nie proszonych dostałam, porównań do byłych dziewczyn i propozycji. I ja także mam choroby autoimmunologiczne i problemy z zdrowiem emocjonalnym - napady paniki i to dokładnie przez to: nie szanowanie moich granic