Blanka Lipińska odnosi się do propozycji SEKSU ZA PIENIĄDZE. "Przypominaj się i pamiętaj o INFLACJI"

Blanka Lipińska wypoczywa obecnie na wakacjach w Meksyku, ale nawet na błogim urlopie nie rozstaje się z telefonem. Celebrytka ma zdecydowanie więcej czasu na to, by odczytywać wiadomości od fanów. Przeglądając DM na Instagramie, trafiła na prawdziwą "perełkę". Autorka książek erotycznych dostała niemoralną propozycję od jednego z wielbicieli. Mężczyzna zaoferował Blani okrągłą sumkę w zamian za spotkanie pełne uciech. Amant był bardzo bezpośredni w komunikacji, a rozbawiona Lipińska uznała, że pokaże wiadomość swoim fanom.

Cześć, nie lubię tracić czasu na zbędne wstępy i owijanie w bawełnę, więc napiszę wprost: jestem bogatym przedsiębiorcą działającym w branży transportowej. Szukam atrakcyjnej, młodej i dyskretnej przyjaciółki do miłego spędzania czasu raz- dwa razy w miesiącu. Na stałe mieszkam w Szwecji, ale co dwa tygodnie przylatuję regularnie służbowo do Polski, do Warszawy. Mam tu własne mieszkanie. Gdybyś była zainteresowana moją propozycją, mogę zaoferować ci 5000 za 2-3 godzinne spotkanie. Możliwy stały układ. W razie czego, daj znać - napisał napalony biznesmen.