Gwiazda TikToka o reakcji rodziców na swój coming out: "Usłyszałam, że się mną BRZYDZĄ"

Izabelę Zabielską obserwuje na samym tylko TikToku blisko 2 miliony użytkowników. Młodą dziewczyną kolorowa prasa zainteresowała się pod koniec 2021 roku. Wtedy też influencerka dokonała coming outu , podając jednocześnie do wiadomości, że jej nieheteronormatywność została odrzucona przez jej rodzinę . Teraz Zabielska wróciła do tematu. Okazuje się, że nawet najbliżsi krewni nie szczędzili jej pełnych okrucieństwa słów, gdy dowiedzieli się, że jest homoseksualna.

Było źle. Brak rozmowy był na porządku dziennym. Wchodziła na przykład mama do pokoju i były wyzwiska. To było najgorsze. Ja mogę znieść to, że w internecie ktoś powie, że jestem brzydka, ale jak od rodzica słyszysz, że jesteś zboczeńcem albo jesteś chora, że się tobą brzydzi. Od rodzica to moim zdaniem najgorsze, co można usłyszeć. Zawsze będę już miała [w pamięci], że w jej oczach jestem obleśna.