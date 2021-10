Gwiazda TikToka robi COMING OUT: "Słyszałam, że jestem zboczeniem, patologią, ściekiem, chorobą"

Mikołaj 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

W sejmie debatują nad tym, żeby zdelegalizować mówienie o tym, że jest się innej orientacji, próbują z nas robić pedofilów i chorych psychicznie. Społeczeństwo mówi "co mnie to obchodzi z kim kto śpi, to już nudne"... Bardzo współczuję, że musicie o tym słuchać... Tylko, że nie problem w tym, że musicie przewinąć nieinteresujący was nagłówek na pudelku, tu chodzi o nasze życie, o naszą psychikę i fizyczne bezpieczeństwo. Ma samych szczytach władzy mówią "pederaści, wrogowie ojczyzny", jak ja mam się z tym czuc? Nie wspominając o dzieciach LGBT, które czytają w internecie i gazetach, że są jakimś wynaturzeniem, że są do korekty. Kolejne ztraumatyzowane jednostki do naszego pięknego społeczeństwa....