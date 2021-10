Viola Kołakowska grzmi na Instagramie: "LGBT TO SEKTA!". Jej córka na TikToku: "Jestem PANSEKSUALNA"

Osoby nieheteronormatywne nie mają w Polsce łatwego życia. Zmagają się z agresją i brakiem tolerancji z powodu czegoś, na co i tak nie mają wpływu. Już dawno potwierdzono naukowo, że orientacja seksualna nie jest kwestią wyboru, lecz jest wrodzona.

W środowisku celebrytów akurat rzadko zdarza się, żeby ktoś otwarcie ział nienawiścią do ludzi LGBT , aczkolwiek są takie przypadki. Okazuje się, że należy do nich m.in. znana miłośniczka teorii spiskowych Viola Kołakowska.

LGBT to sekta! Zostawcie nasze dzieci w spokoju, dranie! - napisała.

Nienawistny post Kołakowskiej szybko został usunięty przez Instagram , ale i tak zdążył roznieść się po sieci. Wiele osób zastanawia się, co wywołało ten nagły wybuch u Violi.

Być może ma to coś wspólnego z treściami, jakie jej córka zamieszcza na TikToku. Nastolatka w swoich postach pokazuje m.in., że nosi tęczową torbę, obchodzi w szkole "dzień tolerancji", wkleja emotikony tęczowych flag oraz hasztag "pride". Zapytana o orientację, wyznaje natomiast, że jest panseksualna.

To wyjątkowo przykre, ale sądząc po homofobicznym poście Kołakowskiej, można przypuszczać, że jej poglądy na LGBT stoją w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez córkę.

Jeżeli ktoś z Was zmaga się z podobnymi problemami i nie zaznaje akceptacji nawet we własnym domu i wśród najbliższej rodziny, podajemy kontakty do organizacji, które oferują pomoc i wsparcie: