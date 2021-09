Ojciec Andrzeja Dudy zaprzecza nauce: "Homoseksualizm jest w znacznym stopniu zjawiskiem ZARAŹLIWYM"

Anka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pisze to tutaj jeszcze raz,ludzie homoseksualni to zazwyczaj bardzo wrazliwe osoby,ktore zostaly na pewnym etapie zycia w rózny sposob-psychiczny,fizyczny czy duchowy-skrzywdzone! Jak zaczniemy sie dokopywac,to zawsze znajdzie sie ten traumatyczny moment,ktory zawarzyl na falszywym postrzeganiu swojej osoby. Mam do czynienia z wieloma takimi osobami ze wzgledu na moja prace i wiem co mowie. Nie potepiam,nie osądzam,szanuje kazdego czlowieka i jego wybór,ale chce tez,zeby nie podkopywano oczywistych,psychologicznych faktow,bo to wlasnie one sa naukowe.