Viola Kołakowska martwi się "kryzysem" seksualności: "Jeżeli ludzie nie doświadczają bliskości, są ENERGETYCZNIE MARTWI"

Energia sexualna = energia życiowa (to jedno i to samo). Czyli jeżeli ludzie nie doświadczają bliskości-sexualności, to oznacza, że energetycznie są martwi. A teraz mamy podobno kryzys relacji sexualnych, co by oznaczało, że od dawna jesteśmy jakby już nieobecni w przestrzeni energetycznej. Może dlatego Ziemia jest martwa... - zastanawiała się Kołakowska.