Viola Kołakowska ŻERUJE NA ŚMIERCI Krzysztofa Krawczyka, głosząc swoje teorie o pandemii

W poniedziałek media obiegła smutna wiadomość o śmierci Krzysztofa Krawczyka. Legendarny muzyk niedawno trafił do szpitala - mimo przyjęcia szczepionki artysta został zakażony koronawirusem. Jego żona Ewa Krawczyk zapewniła jednak, że COVID-19 nie był przyczyną śmierci 74-latka. Menedżer Krawczyka wyznał z kolei, że artysta borykał się z wieloma dolegliwościami, w tym m.in. problemami z sercem i płucami.

Śmierć Krzysztofa Krawczyka to prawdziwy szok dla polskiego show biznesu. Odkąd media obiegła smutna informacja, wielu znanych publicznie upamiętniło artystę. Odejście Krawczyka skomentowała również Viola Kołakowska. Niestety naczelna polska koronasceptyczka przy okazji postanowiła przekonać internatów, że muzyk zmarł przez koronawirusa - mimo iż jego żona zaprzeczyła takiej informacji.

No smutna wiadomość bardzo o śmierci Krzysztofa Krawczyka. Bardzo jest to przykre. Bardzo sobie go ceniłam jako artystę, lubiłam jego głos. Jest to przykre, ale słuchajcie, właśnie o to chodzi. Krzysztof Krawczyk zaszczepił się i po szczepieniu miał kontakt z wirusem - rozpoczęła Viola, po czym przeszła do wykładu na temat szczepień.

Dlatego krzyczymy, żebyście się nie szczepili. Szczepionka powoduje brak odpowiedzi immunologicznej na wirusa. Ci, którzy się szczepią, mogą w taki sposób zakończyć swój żywot, przy zderzeniu się kolejnym razem z wirusem. Normalnie ten wirus nic by im nie zrobił złego, mogliby go nawet przejść bez żadnych objawów (...) A w sytuacji, kiedy przyjęli szczepionkę, to ten kontakt może się zakończyć właśnie w taki fatalny sposób - przekonywała, po czym zaczęła tłumaczyć obserwatorom, dlaczego nie powinni się szczepić.

Koronasceptyczne wywody Violi przy okazji wspomnienia śmierci Krzysztofa Krawczyka wyjątkowo nie spodobało się Karolinie Korwin-Piotrowskiej. Dziennikarka udostępniła w instagramowej relacji wpis jednej z aktywistek, otwarcie kpiący z "wykładu" Kołakowskiej.

Pani @violakołakowska twierdzi, że Krzysztof Krawczyk umarł przez szczepionkę, bo zaszczepił się, miał osłabiony organizm i dopadł go wirus. Dlatego też głośno mówi o tym, aby ludzie się nie szczepili. Trzymajcie mnie. To w końcu jest ta pandemia pani Violu, czy nie? Bo trochę się gubicie w swoich poglądach (...) - czytamy we wpisie.

Korwin-Piotrowska udostępniła także wpis pochodzący z innego konta, w którym Kołakowska została nazwana aktorką. Tym razem dziennikarka nie odmówiła sobie komentarza.

Po pierwsze: to nie jest aktorka. Po drugie: to konto trzeba zgłaszać - napisała stanowczo.

Korwin-Piotrowska zamieściła również specjalny wpis na instagramowym profilu. Dziennikarka udostępniła fragment artykułu Pudelka, w którym informowaliśmy, że Ewa Krawczyk zaprzeczyła, jakoby koronawirus miał być przyczyną śmierci jej męża.

Podajcie te informacje tym wszystkim parszywym foliarom, które teraz wzywają, by ludzie się nie szczepili. I nie piszcie do mnie: trzeba zgłaszać te konta, bo tego zrobić nie mogę, bo te panie mnie zablokowały. Te konta trzeba zgłaszać. Wy sami powinniście to zrobić (...) - przekonywała obserwatorów.

Też myślicie, że tym razem Viola Kołakowska powinna powstrzymać się od komentarza?