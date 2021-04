Andrzej Duda komentuje śmierć Krzysztofa Krawczyka: "MŁODZI NIE ZNAJĄ". Internauci oburzeni

Oj tak 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ważne ze pana zapamietają i pana nierząd jako najgorsza władze od conajmniej 30 lat zapiszecie się w księgach historii jako osobnicy którzy próbowali powrócić do inkwizycji a z polski uczynić katoszariat. Ale wam się to nie uda, każdy faszyzm zawsze upada i prawie każdy tez dochodził do władzy dzięki kościołowi. Mussolini tez miał cały elektorat z kościoła dokładnie jak pis. I kościół uważał ze to wspaniały człowiek ale każdy wie jak oni wszyscy kończyli