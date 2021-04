Krzysztof Krawczyk nie żyje. Tak zapamiętamy "polskiego Elvisa Presleya" (STARE ZDJĘCIA)

W Lany Poniedziałek media obiegła smutna wiadomość o śmierci Krzysztofa Krawczyka . Gdy opadł pierwszy szok, jego przyjaciele w każdym wspomnieniu podkreślali niezwykłość piosenkarza: Marian Lichtmann porównał go do Elvisa Presleya i Toma Jonesa.

Krzysztof Krawczyk zaczynał karierę w latach 60., występując w Trubadurach. Szybko zdecydował się na karierę solową, wyjechał nawet do Stanów Zjednoczonych. Tam okazało się, że "american dream" nie jest tak łatwy do spełnienia, jak mogłoby się wydawać - kulisy wyjazdu do USA pokazano między innymi w dokumencie TVP Krzysztof Krawczyk - całe moje życie. Nie zmienia to faktu, że Krawczyk był legendą polskiej sceny muzycznej, która zyskała status ikony.