Gwiazda "Westworld" wspomina pracę z Tomem Cruisem: "BAŁAM SIĘ GO"

nick 25 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

on jest szalony ale podziwiam go za odwagę w filmach. chociaż nie wiem czy to odwaga czy głupota bardziej, tak narażać życie. leciec na samolocie poza drzwiami to jest obłęd! i to nie raz czy dwa ale 8 razy! a w kolejnej części podobno będzie jeszcze bardziej ekstremalnie, sam tak mówił. szacunek za profesjonalizm. i dobrze, że wymaga od aktorów i jest surowy, jak sie chce osiągnąć najlepszy efekt to tak ma być.