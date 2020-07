Gwiazdor "Pamiętników wampirów" weźmie udział w polskich wyborach prezydenckich! "Jestem dumny, że będę mógł zagłosować"

Do fce 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Byłoby miło jakby ludzie nie bazowali wiadomości o kandydatach z mediów, które opłacane są przez PO i przekazują fałszywe informacje, ale czego oczekiwać od wyborców syna SBeczki: 1. "Człowiek który nie zdał egzaminu na aplikację" - ciekawe skąd Wybiórcza ma takie informacje, skoro są one chronione RODO? Nawet jakby nie zdał, to w tym samym czasie pisał pracę doktorską z zakresu swojej specjalizacji i ją obronił. 2. "człowiek który jest nagle antyszczepionkowcem ale 4 tygodnie temu krzyczał, że załatwił nam jako pierwszym szczepionkę u Trumpa" - z kontekstu wypowiedzi w czasie debaty wynika co innego. Faktycznie Duda odpowiedział, że jest przeciw jakimkolwiek szczepionkom, ale pytanie brzmiało czy jest za szczepionkami na Covid. Po czym po tej fali newsów, że jest antyszczepionkowcem sprostował na twiterze, że mowił o covidzie, a że jest za obowiązkowymi na polio, gruźlicę itp. 3. "człowiek który ułaskawił pedofila bo w tym chorym kraju nie ma pomocy dla ofiar" - nie ułaskawił go z odbywania kary, bo taką odbył, ale na wniosek córki, matki, kuratora sądowego, sądów obu instancji i prokuratora generalnego zniósł zakaz kontaktowania się z córką i matką. Obie panie pozwały Fakt (spółkę Axel Springer) na 1 mln zł za wykorzystywanie ich sytuacji rodzinnej do brudnej kampanii wyborczej. 4. "W ciągu 5 lat nie zrealizował żadnego ze swych postulatów, które wygłaszał w 2015 r." - zrealizował 22 z 30 postulatów z kampanii w 2015 roku, m.ni. 500+, Program Mieszkanie+, obniżył wiek emerytalny, podwyższył kwotę wolną od podatku, obniżenie CIT dla przedsiębiorców itp. 5. "Straszy LGBT, fanzoli o rodzinie" - jakbyś obejrzał całość wystąpienia, zamiast bazować na słowach wyrwanych z kontekstu, Duda odnosi się do "ideologii LGBT", która wg niego zakłada wprowadzenie w szkołach edukacji seksualnego bazującej na wytycznych WHO, czyli uczyłoby się 4-latków o masturbacji itp. (polecam tekst źródłowy) 6. "łamie konstytucję" - Przepis jest niezgodny z Konstytucją jedynie wtedy, gdy orzeknie tak Trybunal Konstytucyjny, co nie miało miejsca. 7. "Debata w końskich i czytanie z promptera, wedle scenariusza który mu przygotowano ( z pytaniami i odpowiedziami)" - udowodniono że to fake news posiłkując się nagraniami i zdjęciami z debaty. Promptery były ustawione za Dudą i wyświetlały się na nich pytania prowadzącego debatę. 8. "Nie chce aby nasz kraj cofał się wstecz" - nie można cofać się wstecz. Przynajmniej widać skąd elektorat Trzaskowskiego czerpie informacje - Onet, TVN, Wyborcza itp.