Olga Kalicka zachęca do pójścia na wybory: "Czy chcę dalej żyć w kraju, który NIE SZANUJE UCZUĆ moich najbliższych?"

Przed drugą turą zaangażowane politycznie gwiazdy też nie zwalniają tempa, a teraz dołączają do nich również celebryci, którzy na co dzień raczej unikają publicznego ujawniania swoich politycznych przekonań .

Wybory prezydenckie 2020. Ilona Łepkowska przedstawia rady dla rywala Andrzeja Dudy

Do tej grupy należy z pewnością Olga Kalicka , zawodowo związana głównie z TVP. Młoda aktorka w sobotę opublikowała na Instagramie wpis, w którym zachęca do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich i dzieli się refleksją na temat głosowania:

Do wyborów prezydenckich pozostał tydzień. Niech to będzie tydzień refleksji... Czy chcę dalej żyć w kraju, który nie szanuje uczuć moich najbliższych? Czy kultura, którą tworzę, ma być wciąż na ostatnim miejscu? - pyta Olga Kalicka. Lubię zmiany, bo to one inspirują i sprawiają, że możemy wciąż iść do przodu i się rozwijać.