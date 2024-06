Gwiazdy dopingują Biało-Czerwonych w meczu z Austrią: Antoni Królikowski z Izą, Joanna Moro, Misiek Koterski (ZDJĘCIA)

Fani polskiej reprezentacji w piłkę nożną od kilku dni zacierali ręce na to spotkanie. Dziś dowiemy się, czy mamy jeszcze czego szukać na turnieju Euro 2024 , czy niestety będzie to koniec marzeń o naszym długo wyczekiwanym sukcesie pod wodzą nowego selekcjonera, Michała Probierza . Rodzimi piłkarze muszą dziś wzbić się na wyżyny swoich umiejętności w starciu z groźnymi Austriakami.

Drugi i miejmy nadzieję nie ostatni występ Polaków w turnieju zmobilizował znanych i lubianych do wyciągnięcia z szaf biało-czerwonych koszulek i szalików. Niektórzy z celebryckiego grona pofatygowali się nawet do Berlina, by osobiście wspierać naszych piłkarzy. Michał Koterski pojechał do Niemiec w towarzystwie kolegi Piotra. Z okazji święta polskiej piłki nożnej przypomnieć o sobie postanowił Antoni Królikowski z dawno niewidzianą partnerką Izą. Patriotyczną postawą wykazała się też m.in. Małgorzata Kożuchowska, kibicująca sportowcom przed telewizorem.