Gwiazdy na gali Critics' Choice Awards

Tak sobie patrzę i myślę..po co to wszystko, to stanie na ściankach , godziny spędzone na przyklejaniu kolejnej tapety, robieniu włosów , miliony na suknie ,jakieś kamyczki...pusto..Życie nie na tym polega, jestem wdzięczna ,ze mam ‚zwykle’ życie,potrafię cieszyć się jeszcze z małych rzeczy, nie chce bogactwa i fałszu w okół. Cieszcie się z tego co macie nawet jeśli to nie wiele - dbajcie o relacje, te prawdziwe. Nie dajcie się nabrać na ułudę szczęścia ,którą dają pieniądze . Miłego dnia.