Napompowane policzki Renee Zellweger odbierają nagrodę na festiwalu w Palm Springs (FOTO)

Totalne przemeblowanie twarzy, które w ostatnich latach zafundowała sobie Renee Zellweger, zamąciło w jej aktorskiej karierze do tego stopnia, że na całe 6 lat gwiazda przestała przyjmować jakiekolwiek propozycje filmowe. Amerykanka przyznawała w wywiadach, że czas między rokiem 2010 a 2016 nie należał do najłatwiejszych w jej życiu. Renee miała wówczas słuchać rad osób, które wcale nie były jej życzliwe. Uważa jednak, że nie były to zmarnowane chwile. Pozwoliły jej bowiem pozbierać myśli i wrócić przed kamery z nową energią.