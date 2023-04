Gwiazdy na gali otwarcia Off Camera: Boczarska z Banasiukiem, Sonia Bohosiewicz, John Malkovich... (ZDJĘCIA)

W piątek w Krakowie wystartowała 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Tego dnia organizatorzy wydarzenia pojawili się na konferencji prasowej w krakowskim Pałacu Krzysztofory. Wieczorem odbyła się zaś uroczysta gala otwarcia, która oficjalnie rozpoczęła festiwal. Gala otwarcia Mastercard Off Camera 2023 przyciągnęła do krakowskiego kina Kijów tłum znanych nazwisk. W gronie zaproszonych na wydarzenie gości znaleźli się m.in. Anna Cieślak i Edward Miszczak, Ilona Ostrowska oraz Magdalena Różczka i Jan Holoubek.