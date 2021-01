Gwiazdy na pokazie Fendi

Antek 29 min. temu zgłoś do moderacji 13 8 Odpowiedz

Bella Hadid jaka twarz!! 😳 Sorry ale ona moglaby straszyc dzieci w halloween. Chodzi na wyviegach tylko dlatego ze ma wplywowego ojca w hollywood, inaczej to sorry, nawet pies nie chcialby na nia nasikac... Taka prawda