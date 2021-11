Gwiazdy na ślubie Paris Hilton: posągowa Emma Roberts, zanurzona w błękicie Bebe Rexha i Kathy Hilton w SERDUSZKACH (ZDJĘCIA)

Tak jak można było się spodziewać, Paris Hilton zrobiła wszystko, by jej ślub pretendował do miana towarzyskiego wydarzenia roku. Multimilionerka i dziedziczka hotelarskiej fortuny zamarzyła sobie, żeby ceremonia trwała aż 3 dni. W tym czasie zamierza zaprezentować się w 10 kreacjach, bo kto bogatemu zabroni... Wystawne wesele celebrytki oczywiście zostanie profesjonalnie nagrane przez ekipę telewizyjną, która realizuje program Paris in Love. To właśnie w nowym show gwiazda pokaże kulisy ślubu i opowie o związku z Carterem Reumem.