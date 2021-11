Paris Hilton WYSZŁA ZA MĄŻ! "Moja wieczność rozpoczyna się dzisiaj" (FOTO)

gosc 20 min. temu zgłoś do moderacji 19 21 Odpowiedz

Nie jestem w Playu. Nigdy nie wzbudzał mojego zaufania, kojarzy mi się z bandą hałaśliwych celebrytów naciągaczy. Kurdej Szatan powinna wylecieć z reklamy zacne wszystkie przekleństwa i publiczne wulgaryzmy kierowane do SG. Tu chodzi o pewne zasady i umiar - każdy ma prawo mieć swoje zdanie na określony temat - ale kompulsywne publiczne wypluwanie prostackich wulgarnych wypowiedzi obrażających innych, to jest naruszenie ich dóbr osobistych. Mam nadzieję, że nadejdzie wreszcie kres celebryctwa w mediach. Dość już popularności i nabijania kasy przez miałkie, puste wypowiedzi przez ludzi, którzy niczego nie osiągnęli, są znani z tego, że są znani. Mówimy dość Kurdej-Szatan i wielu innym celebrytom którzy teraz zaczęli odnosić się do jej wypowiedzi. A Barbara znajdzie pracę, nie martwmy się, w Biedronkach i Lidlach ciągle jest zapotrzebowanie na pracowników, warunki są tam całkiem dobre - jest opieka medyczna i paczki Mikołajowe dla dzieci pracowników. Baśka, może kiedyś zrozumiesz, co jest ważne w życiu i z czym boryka się na co dzień społeczeństwo.