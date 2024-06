Gwiazdy świętują Dzień Ojca: Rapujący Krzysztof Rutkowski junior, Grzegorz Collins z córką Sylwii Bomby... (ZDJĘCIA)

Chociaż w całym moim życiu z nikim się tak nie sprzeczałam jak z Tatą to też nikt się mną tak nie zachwycał jak On. (Tata przechowuje absolutnie każdy wycinek z gazet od mojego debiutu w mediach 30 lat temu i opowiada o mnie wszystkim na swojej drodze, nawet pani w sklepie spożywczym) To po Tacie jestem tak uparta i zdeterminowana, żeby realizować najbardziej szalone plany. Że się nie da? Niemożliwe nie istnieje! - wyznała.