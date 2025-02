Gwiazdy tenisa rozdają uśmiechy na imprezie WTA w Dosze: Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Magda Linette

Przepraszam ,ale Aryna to chyba mężczyzna. To niemożliwe ,żeby być aż tak męską. Ona całą jest bardzo bardzo męska i możecie mówić co chcecie. Intuicji się nie oszuka. Świat jest już tak przesiąknięty kłamstwem ,że można wmówić ludziom wszystko...serio nie wiem jaka jest wasza opinia ,ale to nie jest możliwe ,żeby ona była chociazby w większości kobietą. Chyba że trans .