Gwiazdy TVN7 promują nową ramówkę stacji: ciężarna Małgorzata Heretyk, Julia Kamińska, Małgorzata Socha i inni (ZDJĘCIA)

Ania 38 min. temu zgłoś do moderacji 116 19 Odpowiedz

Nie sprowadzajcie wojny do Polski. My chcemy żyć. Nie chcemy ginąć w nie naszej wojnie. Pomagajmy tak, jak do tej pory, humanitarne. Nie angażujemy się militarnie i nie wysyłamy samolotów. Zapytajcie Polaków o zdanie.